¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ü¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤µ¤ó¤Î½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØKai-La ¡Á³¤¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¡Á¡Ù¡ÊWater¡Ë¤¬11·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£»ïÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤ÇòÇÈÀ¥³¤Íè¤µ¤óÆ±ºî¤ÏÄÌ¾ï¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà½÷¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤ÈÊª¸ì¤¬¿¥¤ê½Å¤Ê¤ë¡ÖÀ¸¤­¤ë¾Ú¡×¤È¤·¤ÆÀ©ºî¡£Èà½÷¤Î¡Öº£¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢Èà½÷¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¡È³¤¤ÈÀ¸