コメの平均価格がまた最高値を更新しました。新米流通後も食卓を悩ませる中、街のスーパーではブレンド米が売れ筋となっています。 コメがまた値上がり…スーパーで販売される平均価格は前の週よりも８１円高い４３１６円。５月以来の最高値更新です。 新米が流通しているのに価格は下がらず、１０週連続で４０００円オーバー。消費者を悩ませるコメ問題に街のスーパーでは…