私（クロカワミドリ、40代）は夫（ヒロキ、40代）と中学生、小学生の子どもたちとの4人暮らし。頭痛持ちの私は定期的に通院しています。先日、かかりつけの病院へ行くと、新しい薬を試してみることになりました。しかし薬局で、はじめて見る受付女性に「お宅ひとりのために取り寄せたら在庫を抱えることになる、迷惑だ」とキレられてしまったのです。どうしても納得できなかった私は薬局にクレームを入れました。薬局で失礼な接客