おととしの原爆の日に中核派の活動家５人が広島市の職員に集団で暴行した罪に問われている裁判で、広島地裁は全員に有罪判決を言い渡しました。 中核派の活動家５人はおととし８月６日、原爆ドーム北側で広島市の職員に対し集団で腕を組んで体当たりし、押し続ける暴行を加えた罪に問われています。 広島地裁は「妨害行為に対する正当防衛の状況にはなかった」などとして５人全員に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました