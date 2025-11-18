赤や黄色に色づいた木々。伊佐市の曽木の滝公園では、紅葉が見頃を迎える「もみじウィーク」が始まっています。訪れた人は、壮大な滝と色づいたもみじやイチョウをゆっくりと楽しんでいました。（訪れた人）「滝と紅葉がすごくいいですね」「きれいで感動している」伊佐市によりますと、もみじの色づきは現在4割ほどで、11月21日頃には紅葉のピークを迎えそうだとうことです。曽木の滝公園の紅葉は11月いっぱい楽