「イモトのWiFi」や「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルが17日に創業30周年を迎えた。西村誠司社長は、総額2億円以上の制作費と約1年間の準備期間をかけた謝恩パーティーを開催。豪華な演出やライブショーに800人以上の招待客が魅了された。関係者によると、会場はホテルオークラ東京のメインバンケット「平安の間」（約2000平方メートル）。高さ約7メートル、幅約47メートルのステージに、巨大モニター