◆サッカー・キリンチャレンジカップ2025日本―ボリビア（18日、国立競技場）世界ランキング19位の日本は同76位のボリビアと、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ向けて年内最後となる国際親善試合に挑む。スタメンには鎌田大地（クリスタルパレス）が復帰したほか、久保建英（レアル・ソシエダード）、前田大然（セルティック）らが名を連ねた。安藤智哉（アビスパ福岡）はベンチスタート。ボリビアとの過去の