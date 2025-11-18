実際に火山が噴火した場合に備えて、どのような対策が必要なのでしょうか。北大の中川特任教授によると、日ごろから地震や水害などで準備している防災グッズに加え、ヘルメットがあるといいということです。また自宅が火口からどのくらい離れているのか、ハザードマップで事前に確認しておくことも重要です。そして、観光や登山で訪れる方は「活動中の火山」であることを意識して自治体などの指示で避難するようにしてくださ