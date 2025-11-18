鹿児島の銘菓として広く知られる、かるかんの奉納祭が鹿児島市の神社で行われました。参列者たちは、県内の菓子文化の発展を祈願しました。鹿児島市の鶴嶺神社で行われた「かるかん奉納祭」。かるかんに用いられる自然薯が、旬を迎えるこの季節に合わせて毎年行われ、2025年で22回目です。18日は、県菓子工業組合に所属する県内の菓子メーカー21社が、かるかんなど県内にゆかりのある、お菓子を奉納しました。