河本結が自身のインスタグラムを更新。「この度、“北海道meijiカップ”で優勝の副賞としていただいたお菓子を 地元松山の児童養護施設へ寄付させていただきました」と報告した。【写真】「来てくれてありがとう」子供達からの寄せ書きも寄付したのは、8月に行われた同大会を特別協賛する明治から贈られたお菓子。河本は「みんなが喜んでくれて私自身もとても幸せな気持ちになりました」と、子どもたちの笑顔に触れた素直な喜び