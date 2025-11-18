冷たい北寄りの風が吹く時期に天草市牛深町で行われるのが特産のカラスミ作りです。日本三大珍味のひとつカラスミ。中国の墨に似ていることから「唐墨」の名がついたとされています。井上勇商店では70年以上前からカラスミ作りを行っていて、天草近海で取れたボラの卵巣を天日干ししています。作業は冷たい北風が吹く頃になると始まります。ことしは暖かい日が続いため11月上旬から行われています。 干し場の屋上には約700本が