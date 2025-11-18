農林水産省は、集荷業者と卸売業者などの間での新米の取引価格が、過去最高を更新したと発表しました。農水省によりますと、先月の業者間での新米の取引価格は、全銘柄の平均で、玄米60キログラムあたり3万7058円でした。去年の同じ時期に比べおよそ1.6倍となり、過去最高となりました。取引価格をめぐっては、JAなどがコメを集荷する際に生産者に対し支払う概算金が、去年に比べ高くなっていることなどから、高止まりが続いていま