熊本市の大西一史市長は現在3期目で、任期満了まで残り1年あまりです。 【写真を見る】3期目の任期が残り1年の熊本市長次はどうしますか？「まだ答える時期にない」報道陣を受け流す市民の評価は・・・ 4期目を目指す意志があるのでしょうか？そして有権者の評価は？取材しました。 11月10日の記者会見で、次の市長選への意欲を問われた大西市長は… 熊本市 大西一史市長「今、この時期に次どうするかは、まだお答えする