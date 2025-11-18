広島からドラフト３位指名を受けた勝田成内野手（２２）＝近大＝が１８日、大阪市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金５０００万円、年俸１０００万円で仮契約を結んだ（金額は推定）。勝田は「やっと実感が湧いてきたというのが率直な思いです」と表情を引き締めた。パンチ力ある打撃に加えて俊足と堅守が自慢。１年目のノルマには１００安打を掲げ「新人王を取るには１００安打がひとつの近道かなと思っている。まずは１００