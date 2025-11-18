福岡県岡垣町で18日午後、廃材などが焼ける火事がありました。ケガ人はいないということです。 警察や消防によりますと、午後2時20分ごろ、岡垣町海老津で、「ウレタンを燃やしていて、森に燃え移った」と金属回収業者の従業員とみられる男性から通報がありました。火は、近くの裏山に燃え広がりましたが、消防車などが駆けつけ、およそ2時間半後に消し止められました。 警察によりますと、業者が管理する焼却炉でエアコンの