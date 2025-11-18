元参院議員の音喜多駿氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」の分裂騒動に言及した。ＮＨＫ党の立花孝志党首が９日に元兵庫県議への脅迫容疑で逮捕され、１７日に唯一の所属国会議員だった斉藤健一郎参院議員が離党を表明した。音喜多氏は「立花さんが逮捕されて、今後どうなるか分からないが、１週間たたずしてＮＨＫ党が分裂してしまった。立花さんの政策に共鳴するかは