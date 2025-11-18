11月18日発売 価格：600円 【拡大画像へ】 扶桑社は「週刊SPA! 11月25日・12月2日合併号」を11月18日に発売した。価格は600円。 表紙と美女地図にはえなこさん・東雲うみさん・南あみさんが登場。グラビアン魂では、声優・井口裕香さんが、彼女の持ち味を最大限に生かしたショットを披露する。 【えなこさん・東雲うみさん・南あみさん】 撮影：鈴木ゴータ ヘアメイク：杉野加奈