参政党の神谷宗幣が2025年11月16日の街頭演説で、SNSで「脱炭素」とするべきところを「脱酸素」としているX投稿の画像や動画が拡散されていたとして、「スタッフが間違えて」などと言及した。「脱酸素したらそれは窒息しますよ」神谷氏をめぐっては、11月13日の参院予算委員会での質問内容を予告するなかで、「脱酸素政策について」と記載された12日の投稿の画像がXで拡散されていた。なお、現在神谷氏のXで確認できる投稿には、「