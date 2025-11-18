◆大相撲九州場所１０日目（１８日・福岡国際センター）横綱・大の里（二所ノ関）が初黒星を喫した。幕内・義ノ富士（伊勢ケ浜）との立ち合いで右を差せないと一気に後退し、そのまま押し出された。連勝が９で止まり「また集中していく」と多くを語らなかった。初顔合わせだが日体大時代にライバル・日大の義ノ富士とは対戦経験がある。そのことについては「また明日頑張る」と話すにとどめた。１敗の関脇・安青錦（安治川）に