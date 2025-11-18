中国外交部の毛寧報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京11月18日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は18日の記者会見で、中国海警船の釣魚島周辺海域でのパトロールに対し日本が「外交ルートを通じて厳正に抗議した」ことについて、釣魚島とその付属島しょは中国固有の領土であり、中国海警船が領海内でパトロールし法執行を行うことは正当で合法的だと述べた。毛氏はまた、中国は日本の不当な申し入れを受け入れず、