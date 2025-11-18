おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は『焼肉の達人』の著者、小関尚紀さんに、東京・五反田の焼肉店を教えてもらった。〈食べログ3.5以下のうまい店〉グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、年間100店以上の焼肉店に通う焼肉作家、小関尚紀さんが、“ネクスト町焼肉”になりうると注目する、五反田にオー