2025年11月20日まで、GUでは一部の冬アイテムが期間限定価格に値下げしています。30点を超える公式オンラインストアの対象商品の中には、SNSで絶大な支持を集めるウェアも。どれも2000円以下で買えるから驚きです......。毎日コーデのお助けマン、コスパ良くゲットしよ！●パフニットポロシャツトレンド感のある淡いカラーとゆったりシルエットが大人気のニット。チクチクしにくい柔らかな着心地で、この冬ヘビロテ間違いなし！期