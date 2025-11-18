『誰カブキ』の#3が放送。超金持ち男性有名人が登場し、8000万円のクルーザーや総額6000万円の3台の愛車を披露。「うわ〜〜〜〜！」「映画の世界じゃん」と声があがった。【映像】超金持ち有名人のクルーザーや総額6000万円の愛車（複数カット）『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てるこ