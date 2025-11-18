広島県などは18日、世界各国が核軍縮に関する国際合意を実行したかどうかを検証し、政策提言する文書「ひろしまウォッチ2025」を公表した。トランプ米政権が「国際規範を軽視している」と非難し「核軍縮なくして持続可能な平和はあり得ない」と核保有国による軍備管理交渉の再開を提言した。米国によるイランの核施設攻撃を例に「国際法を顧みない行動を取り、第2次世界大戦後に米国自身が構築に寄与した国際秩序の解体を試み