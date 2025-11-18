日本生命傘下のニッセイ・ウェルス生命保険は、社員が出向先の金融機関から不正に情報を持ち出した事例が943件あったと明らかにしました。日本生命をめぐっては、三菱UFJ銀行に出向していた社員が銀行の内部資料を不正に持ち出していた問題が7月に発覚し、子会社でも調査を進めてきました。調査の結果、子会社のニッセイ・ウェルス生命保険でも、2019年の4月から今年4月までの間に2つの金融機関から不正な情報の持ち出しがあったこ