高市総理の台湾をめぐる答弁に反発する中国に対し、アメリカのグラス駐日大使が“皮肉”を交えたメッセージを発表したことについて、中国外務省の報道官は「アメリカ大使の発言は政治的なショーで、外交官の身分や職責に違反するものだ」と批判しました。アメリカのグラス駐日大使は15日、自身のXにクリスマスカードの画像を添付し、「呉江浩駐日中国大使、薛剣駐大阪中国総領事におかれましては、揺るぎない日米の絆を一層深める