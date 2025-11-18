18日、秋田市の小学校で出された給食にプラスチック片が混入していました。口に入れた児童にけがはありませんでした。プラスチック片が混入していたのは、秋田市の明徳小学校で出された給食です。秋田市教育委員会によりますと18日午後0時半ごろ、4年生の児童がマーボー豆腐を食べたところ口の中に違和感を感じ、確認したところ縦1センチ、横0.5センチのプラスチック片を見つけました。学校はただちに給食を停止し、す