【44thイニング/45thイニング/46thイニング】 11月12日 公開 【拡大画像へ】 小学館は、山本崇一朗氏のマンガ「マネマネにちにち」の「44thイニング 足水 / 45thイニング 早起き / 46thイニング うっかり」をサンデーうぇぶりにて11月12日に公開した。 本作は、「からかい上手の高木さん」の山本崇一朗氏による、野球部マネージャー3人娘たちのなにげない日常を綴ったほの