南魚沼市で野生の毒キノコ『ドクササコ』を食べた家族4人が食中毒を起こし、このうち1人が入院しています。 県によりますと17日、南魚沼保健所に医療機関から「ドクササコによる食中毒が疑われる患者2人を診察した」と連絡がありました。調査の結果、60～90代の家族4人は9日に南魚沼市内で野生キノコを食用キノコと思い採取し、けんちん汁やみそ汁にして食べたということです。4人とも13日夜から手足の指の痛みなどの症状