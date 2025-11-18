豊田スタジアムの使用料。サッカー日本代表の試合などで本来よりも多く徴収していました。 【写真を見る】豊田スタジアム「使用料」を多く徴収 サッカー日本代表戦などで3つの団体に合わせて2255万円あまり 完成直後までさかのぼり調べる 豊田市などによりますと豊田スタジアムでは、日本代表戦など公益性を認めた場合は「加算金」を請求していませんが、誤って上乗せして使用料を徴収したケースが見つかりま