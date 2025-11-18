日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9625円コール 取引高(立会内) SBI証券 2( 2) ABNクリアリン証券 2( 2) ◯4万9500円コール 取引高(立会内) ABNクリ