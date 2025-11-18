日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9750円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 11(11) ソシエテジェネラル証券 8( 8) BNPパリバ証券 2( 2) 松井証券 1(