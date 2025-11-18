不正アクセスなどインターネットなどを介したサイバー犯罪の解決に向けて警察官の技術向上を図ろうと、きょう、県警が競技形式の演習を行いました。 【写真を見る】サイバー犯罪の解決に向け警察官の技術向上を"県警察サイバーコンテスト" で競技形式の演習（山形） きょう行われたのは「県警察サイバーコンテスト」です。 近年、巧妙化する不正アクセスなどインターネットなどを悪用