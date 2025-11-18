18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比350円高の4万8850円と急伸。日経平均株価の現物終値4万8702.98円に対しては147.02円高。出来高は5035枚となっている。 TOPIX先物期近は3256ポイントと前日比18ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.90ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48850