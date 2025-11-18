耳が聞こえない、聞こえにくいアスリートによる国際大会デフリンピックで、熊本学園大学の冨永幸佑（とみなが・こうすけ）選手が、陸上男子100m準決勝に臨みました。 【写真を見る】デフリンピック初出場・陸上男子100ｍ 冨永幸佑選手決勝へ「0.04秒差」に迫る力走 昨日（17日）の予選は動きが少し固かったと振り返り、準決勝はリラックスしてスタートに立ちました。（予選タイム：11秒34） デフリンピックの陸上