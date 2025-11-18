季節が一気に進み各地で雪となりました。県内は強い寒気の影響で、山沿いでは19日にかけて雪が強まる恐れがあります。妙高市で除雪機を整備する業者や、十日町市の除雪業者は冬本番に向け備えを進めています。 標高900mにある妙高市の『関温泉』。地元の人によりますと雪は未明から降り始め、午前8時30分ごろには、3cmほど積もっていたということです。 ■登美屋旅館 川上健太郎さん 「いよいよ(この季節が)来た。待ちに待