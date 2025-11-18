2025年11月17日、韓国メディア・ノーカットニュースは、韓国の人気グループBTS（防弾少年団）のメンバー・JINに対し、ファンイベントの場で無理やりキスをしたとして、日本人の50代の女が強制わいせつ容疑で在宅起訴されたと報じた。記事によると、女は昨年6月、ソウル・松坡（ソンパ）区の蚕室（チャムシル）室内体育館で行われたJINのフリーハグイベントで、JINの頬に強引にキスをした疑いが持たれている。事件後、一部のBTSファ