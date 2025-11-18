１１月１８日午後６時２０分ごろ、ＪＲ函館線の滝川駅構内で、旭川行きの特急列車で人身事故がありました。少なくとも特急５本、普通列車３本に遅れが発生しています。ＪＲ北海道によりますと、今後、列車が運休する可能性もあるため、ホームページを確認するよう呼び掛けています。