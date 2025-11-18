西武のドラフト2位の中大・岩城颯風（はくあ）投手（22）が18日、横浜市の新横浜プリンスホテルで交渉し、契約金7000万円、年俸1250万円（金額は推定）で仮契約した。最速152キロを誇る直球と切れのあるスライダーが武器。将来性を高く評価される左腕は「野球選手としての実感が湧いてきた。早く1軍で投げたい」と目を輝かせた。中大では主にリリーフながら、目標は「最終的にはエースになること。絶対に打たれたくない場面