お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（54）が18日まで自身のインスタグラムを更新。イベントを告知した。光浦は先月発売のカナダ留学をつづったエッセイ「ようやくカレッジに行きまして」の発売記念イベントを告知。著書を手にす持つ近影を投稿した。この写真にファンからは「豊かな表情から、良い歳のとり方をしているのが伝わります」「歳を重ねる度に内側から滲み出る魅力が溢れていて本当に綺麗で素敵」「光浦サンておし