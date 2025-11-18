府立高校のグラウンドにスプレー缶や陶器のようなものが投げ込まれる事件がありました。警察は殺人未遂事件として捜査しています。警察によりますと、１１月１８日午前１０時ごろ、大阪府立東淀川高校の教頭から「花瓶やスプレー缶がマンションからグラウンドのテニスコートに投げ込まれた」と警察に通報がありました。午前９時半ごろ、授業中の生徒や教員がいるテニスコートに、校外から何者かが陶器のようなものやスプレー