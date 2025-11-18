最高裁判決を受けて開かれた国と自治体の協議＝18日午後、厚労省厚生労働省は18日、2013〜15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を巡り、対応策の専門委員会報告書を自民党と日本維新の会の各厚労部会で説明した。違法とされた手法に代わり当時の消費水準に合わせて再び引き下げ改定する案に対し、異論は出なかった。厚労省は引き下げ幅を2.49％とした場合、一部補償の費用として2千億円程度が必要となるとの試算を明