高市首相と日本銀行の植田和男総裁は１８日、首相官邸で会談した。２人だけで面会するのは高市首相の就任後初めて。植田氏は会談後、今後の追加利上げに関して首相から理解が得られたかどうかを記者団から問われ、「インフレ率が（日銀の目標である）２％にうまく着地するよう、金融緩和の度合いを調整しているところだと申し上げた」と述べた。首相は「そういうことかな」と了解していたという。首相は積極財政と金融緩和の