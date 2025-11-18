トラックなどのディーゼル車両に重油や灯油を不正に給油していないか検査する抜き取り調査が18日、九州自動車道宮原サービスエリアでありました。 調査は九州一斉に行われました。県内では九州自動車道上り線の宮原サービスエリア駐車場で、県の職員がトラックなどディーゼル車両から燃料を採取し、重油や灯油が混入していないかどうか検査しました。軽油を燃料とするディーゼル車に重油や灯油な