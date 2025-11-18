大相撲九州場所１０日目（１８日、福岡国際センター）、横綱大の里（２５＝二所ノ関）が幕内義ノ富士（２４＝伊勢ヶ浜）に一方的に押し出されて初黒星。初顔の相手に金星を配給し、初日からの連勝が９でストップした。取組後の支度部屋では「またしっかり明日から集中して頑張ります」と自らに言い聞かせるように話し、気持ちを切り替えた。高田川審判長（元関脇安芸乃島）は「義ノ富士の当たりが良かった。（大の里は）いつ