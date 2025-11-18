お笑いコンビ「ロザン」が１８日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。高市早苗首相台湾有事をめぐって、国会答弁で「存立危機事態になりうる」と発言したことに中国側が猛反発するという一連の事態を取り上げた。中国政府は高市総理に対し、発言の撤回を求めている。また、中国国民に対して日本への渡航を控えるよう注意喚起を行っている。ロザンの宇治原史規は「とにかく正確性を持って議論するということが、まず１つ大事」