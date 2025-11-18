栃木県日光市のグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」が、2026年2月の開業3周年を記念し、冬の特別イベントを開催します。2025年11月29日(土)からは約4万球のLEDが施設を彩る「イルミネーションナイト2025」がスタート。さらに、3年間の感謝を込めた宿泊料金25％OFFの「3周年記念プラン」や、冬の定番「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も販売開始され、冬の日光での特別なグランピング体験を提案します。