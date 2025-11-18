大和市は「大和ゆとりの森」（Ｆ・マリノス成城石井パーク、同市福田）にカフェなどを営む飲食業者の出店を募って土地使用料を徴収する新たな事業を始める。市の財政悪化を背景に自主財源を増やす試みで、２１〜２８日に事業者の公募を行う。市内最大の都市公園で年間約４０万人の集客力を最大限アピールし、初の民設民営の飲食店開業を目指す。ゆとりの森は、厚木基地南側にある国有地の無償提供を受けて２００７年にオープ