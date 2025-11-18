小松空港の新たな国際便の就航に向け、アジア各国を巡った県議会議員らが石川県庁を訪れ、航空会社から前向きな返答があったと報告しました。石川県庁を訪れたのは、小松便の新たな就航や再開を働き掛けるため、ベトナム・タイ・香港の現地の航空会社などを訪問した県議らです。18日は石川県の馳知事に、その成果を報告しました。 ベトナムとタイの航空会社からは、小松便の就航に前向きな返答があった他、来年1月から3月までの