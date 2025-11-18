波瑠と川栄李奈がW主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の公式インスタグラムが18日までに更新。川栄と“娘”のかわいい2ショットを公開した。【写真】笑顔がソックリでかわいい川栄李奈の“親子”2ショット（2枚）本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。川栄は元ヤ